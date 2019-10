Een herfstvakantie lang griezelen in Nieuwpoort GUS

21 oktober 2019

15u37 4 Nieuwpoort Griezelen op de boerderij, in de filmzaal of tijdens een tocht. Het kan allemaal tijdens de herfstvakantie in Nieuwpoort. Reserveer snel jouw ticket want die vliegen de deur uit.

“De topper wordt de halloweentocht op 31 oktober die vorig jaar liefst 2500 deelnemers aantrok”, blikt jeugdschepen Bert Gunst (CD&V) vooruit. “Dit is de grootste activiteit voor jongeren die we organiseren in onze stad. Mensen komen van buiten Nieuwpoort af om onze stad op een griezelige manier te ontdekken.” Lode Maesen van de jeugddienst vult aan: “We hebben een traject van 4,5 kilometer uitgestippeld van aan de zee tot in het stadscentrum. Onderweg ontmoet je merkwaardige figuren. De tocht is geschikt voor kinderen ouder dan zeven jaar. Honden laten we niet toe.” Een ticket kost drie euro. Reserveren kan via visit-nieuwpoort.recreatex.be. Er is keuze uit vijf startmomenten.

Voor iedereen wat

De halloweenweek start in Nieuwpoort op kinderboerderij De Lenspolder op dinsdag 29 oktober. ‘Vind de heks in jezelf’ is een interactief parcours voor gezinnen met kinderen van drie tot tien jaar. De wandeling zit boordevol verrassingen met een vleugje avontuur en een griezelproevertje. Er zijn verschillende startmomenten. Per tocht mogen vijftig kinderen mee. Een ticket kost drie euro in voorverkoop of vier euro aan de deur. ‘Louis en de Aliens’ is de film waarvan je op 30 oktober kan genieten in de City. Het zwembad wordt op 30 oktober een griezelbad van 17 tot 20 uur. Check www.visit-nieuwpoort.be.