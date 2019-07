Duikers zoeken uur in kanaal naar bromfietser die niet in water was gereden Bart Boterman

29 juli 2019

01u33 4 Nieuwpoort In Nieuwpoort is zondagavond vanaf 23 uur een grote zoekactie gehouden aan het Gravensas bij de Ganzepoot, het begin van het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Een bewoner van een woonboot had een bromfietser horen crashen, gevolgd door een plons. Na een uur werd de zoekactie afgeblazen, toen duidelijk werd wat er echt gebeurd was.

Toen de oproep binnenkwam bij de noodcentrale werden meteen heel wat hulpdiensten opgeroepen. Zowel duikers van de brandweer van Veurne, Middelkerke, Diksmuide en Oostende speurden het water af. Brandweerlui en politiemensen van PZ Westkust en Middelkerke hielpen mee zoeken langs de waterlijn. Ook de mug en een ziekenwagen stonden klaar langs de kant. Intussen was het verkeersknooppunt afgesloten voor verkeer. Na ongeveer een uur zoeken werd de zoekactie afgeblazen.

Camerabeelden

“Het heeft een tijdje geduurd vooraleer we de camerabeelden van de sluiswachter konden bekijken. Op de beelden was inderdaad een bromfietser te zien”, vertelt de aanwezige commissaris Geert Verslype. “De bromfietser kwam ten val nadat hij een boordsteen raakte, maar stond opnieuw recht en reed verder. Niemand belandde dus in het water. De zoekactie werd afgeblazen. Het was veel moeite en inzet voor niets, maar we zijn opgelucht dat er geen slachtoffer is gevallen”, aldus Verslype. De hulpdiensten vertrokken snel opnieuw naar de kazernes.