Droogte zorgt voor ravage nadat grasbrand overslaat: acht zeilbootjes volledig uitgebrand Mathias Mariën

02 september 2019

07u32 0 Nieuwpoort Een zware brand heeft zondagnacht acht zeilbootjes vernield van zeilschool ‘De Spits’. in Nieuwpoort. Ook een container en caravan raakten beschadigd. Opvallend: het vuur sloeg over van een grasbrand die was ontstaan door de droogte.

De brand ontstond even na 3 uur vlak naast de terreinen van de zeilschool. Wat aanvankelijk leek op een onschuldige grasbrand, werd al snel erger. Het vuur sloeg over op één van de zeilbootjes, waarna er in totaal acht bootjes in polyester helemaal uitbrandden. De schade was enorm. Een container met zeilmateriaal en een caravan liepen schade op, maar konden uiteindelijk wel gevrijwaard worden. Door de hevige rookontwikkeling moesten een achttal bewoners van nabijgelegen jachten korte tijd geëvacueerd worden. Er vielen uiteindelijk geen gewonden.