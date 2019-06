Dronken man valt al plassend over reling van jacht Jelle Houwen

22 juni 2019

14u53 7

De hulpdiensten moesten vrijdagnacht om 2.30 uur uitrukken naar de jachthaven van Nieuwpoort aan de Kromme Hoek waar een man in het water was gesukkeld. Het bleek om een man te gaan die vermoedelijk na een wild feestje teveel gedronken had en ‘s nachts een plasje wou maken aan de rand van een jacht. Terwijl hij aan het plassen was verloor hij echter zijn evenwicht en sukkelde over de reling van het jacht. Zijn vrienden zagen hem niet meteen meer en belden de hulpdiensten. De brandweer snelde met een ploeg duikers ter plaatse en ook een ambulance en de scheepvaartpolitie kwamen meteen af op de noodoproep. Nog voor hun komst konden zijn vrienden de onfortuinlijke man terug op het droge helpen. Hij raakte niet gewond maar zijn avontuur krijgt - naast een kletsnat pak - wel nog een staartje. Naar verluidt had de man om en bij de 3 promille in zijn bloed en kon hij amper nog op zijn benen staan. De politie deed een rondgang op het jacht en nam hem mee voor verhoor.