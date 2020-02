Drie mannen veroordeeld voor inbraken bij restaurant In De luwte en woning CEO van Plopsaland: ex-werknemer tipte inbrekers over buit en locatie Bart Boterman

18 februari 2020

13u54 0 Nieuwpoort Drie mannen zijn op de Veurnse rechtbank veroordeeld tot effectieve celstraffen van 18 maanden, 12 maanden en 6 maanden voor een inbraak in restaurant In De Luwte in Nieuwpoort en in de woning van de CEO van Plopsaland. Nieuwpoortenaar Stefaan D.P. was zowel werknemer geweest van Plopsaland en In De Luwte. Hij tipte de twee anderen over wat er te rapen viel en hoe de inbrekers best te werk gingen.

De eerste feiten speelden zich af in de nacht van 21 oktober 2018 bij de CEO thuis. De deur werd met bruut geweld geforceerd door middel van een koevoet, maar de inbrekers raakten niet binnen. Op 13 november sloegen de inbrekers ook toe in restaurant In De Luwte. Daar werden 5.000 euro cash, een brandkast, verscheidene handtassen en juwelen gestolen. De buit bedroeg volgens de slachtoffers liefst 22.500 euro. Op camerabeelden was te zoen hoe iemand binnen brak en rechtstreeks naar de kluis in een verborgen ruimte liep. Alsof hij getipt was. Buiten zat een chauffeur te wachten in een vluchtauto.

Dader, chauffeur en tipgever

Het onderzoek kwam al snel uit bij Stefaan D.P. (33) uit Nieuwpoort. Die was immers werknemer geweest van In De Luwte en Plopsaland. Hij bleek de locaties en de mogelijke buit te hebben getipt aan criminele milieus, met de inbraak en -poging tot gevolg. De Albanees Isa A. (20) uit Schaarbeek was de inbreker van dienst, terwijl Mehmet H. (32) uit Bredene chauffeur was. Ze kregen respectievelijk 18 en 12 maanden cel voor het dader- en mededaderschap. Stefaan D.P. uit Nieuwpoort was volgens de rechtbank ook medeplichtig, al had hij naar eigen zeggen enkel verteld hoe z’n voormalige bazen poen schepten. De rechter veroordeelde hem tot 6 maanden cel.

Ruime schadevergoeding

Het restaurant In De Luwte kreeg zo’n 18.000 euro schadevergoeding toegewezen van de rechtbank. Dat moeten de drie veroordeelden betalen. De CEO van Plopsaland, die anoniem wil blijven in dit dossier, moet het voorlopig stellen met 250 euro.