Drie kledingboetieks in Nieuwpoort-Bad bijna bestolen, maar telkens geen buit Bart Boterman

28 januari 2020

14u50 9 Nieuwpoort De politie is een onderzoek gestart naar een man die maandag in de vooravond probeerde toe te slaan in drie kledingboetieks in de Albert I-laan in Nieuwpoort-Bad.

Alle feiten gebeurden iets voor 18 uur. In een eerste kledingzaak probeerde de verdachte de beveiliging van kledij los te maken. In een tweede boetiek gedroeg de man zich erg verdacht en in een derde zaak was de beveiliging van kledij al losgetrokken. Telkens bleef het bij een diefstalpoging en maakte de man zich uit de voeten. De politie deed nog nazicht in de buurt, maar dat leverde niets meer op.

In een van de boetieks waar de man probeerde toe te slaan, was zondag al geprobeerd om kledij te stelen door aluminiumfolie rond de beveiliging te hangen. Toen zouden de daders met twee zijn geweest. Mogelijk keerde een van hen daags nadien terug. Van de verdachte zijn camerabeelden beschikbaar waarmee de recherche aan de slag gaat.