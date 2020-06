Drie keer overnacht op hotel maar nooit betaald: parket eist 3 maanden cel Bart Boterman

26 juni 2020

14u48 0 Nieuwpoort Een man uit Nieuwpoort riskeert 3 maanden cel voor afzetterij omdat hij drie keer overnachtte op hotel maar nooit betaalde.

De man verklaarde in een verhoor dat hij bij een vriend verbleef maar op hotel ging toen ze ruzie kregen. Tussen juli 2017 en maart 2019 is dat meerdere keren gebeurd. In hotel Sandeshoved en hotel Cosmopolite in Nieuwpoort betaalde hij de rekening echter niet, hoewel hij dat plechtig beloofde aan de uitbaters. In totaal ging het om een rekening van meer dan 900 euro. Dirk C. liet verstek op de rechtbank, dus zou het wel eens kunnen zijn dat de rechter hem effectief tot 3 maanden cel veroordeelt. Vonnis op 6 juli.