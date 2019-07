Drie bungalows in de as gelegd op camping Nieuwpoort: enorme rookpluim en brandweerman wordt onwel Bart Boterman

25 juli 2019

14u04 323 Nieuwpoort Op camping Polderpark II in Nieuwpoort zijn donderdagmiddag drie bungalows volledig uitgebrand. Een enorme rookpluim was tot kilometers ver zichtbaar. De brandweer had het niet onder de markt gezien er op de camping geen brandkranen aanwezig zijn. Een brandweerman werd onwel door de hitte en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De brand zou rond 13 uur ontstaan zijn in een tuinhuisje, door de hitte van een barbecue. Het vuur sloeg over op een aanpalende bungalow en in geen tijd stonden er drie in lichterlaaie. Het gaat om de eigendommen van families uit Nijlen, Denderleeuw en Moeskroen.

Waar het vuur ontstond en het huisje ernaast was niemand meer aanwezig. De mensen uit het derde vakantiehuisje konden zich tijdig uit de voeten maken vooraleer het vuur over sloeg. De brandweer van Nieuwpoort en Oostduinkerke kwamen massaal ter plaatse. Intussen werden delen van de camping ontruimd om de mensen geen rook in te laten ademen. Ook de elektriciteit werd een tijd lang stilgelegd.

Gasflessen

“Bij aankomst bleek dat er een tiental gasflessen in de bungalows stonden. De nodige voorzichtigheid was geboden, maar uiteindelijk is een ontploffing voorkomen met het beschikbare water. Omdat er geen wateraansluiting op de camping was en de voorziening in het gedrang kwam, is een circuit van tankwagens opgestart. Die reden heen en weer naar de dichtstbijzijnde hydrant op de openbare weg", zegt woordvoerder Kristof Louagie van brandweerzone Westhoek.

De brandweerlui kregen tijdens het blussen te maken met een enorme hitte. “Een van onze brandweermannen is daardoor onwel geworden. Hij is opgenomen in het ziekenhuis", aldus Louagie. Door de hitte van de brand raakten ook een vijftal naburige bungalows beschadigd.

Volledig in orde

Dat er geen brandkranen aanwezig zijn op de camping lijkt ondenkbaar, maar volgens uitbater Yannick Desmet is de camping wel op orde met alle brandveiligheidscertificaten. “We hebben 24 brandblusposten op Polderpark II, voorzien van tientallen brandblusapparaten. Alles is conform de wetgeving. De bungalows staan ook ver genoeg uit elkaar. Maar als er natuurlijk iemand een barbecue in een tuinhuis zet, dan is er weinig aan te doen”, reageert Desmet. Er kwam ook nog een branddeskundige ter plaatse.