Drie afgesloten fietsen gestolen bij gevel van woning Bart Boterman

07 april 2020

12u27 0 Nieuwpoort Een gezin uit de Brugsesteenweg in Nieuwpoort is zondagnacht bestolen van drie fietsen.

Die waren op slot en stonden buiten, tegen de gevel van de woning, geparkeerd. Maandag bleek dat ze verdwenen waren. De bewoner deed aangifte bij de politie. Maandagnamiddag werd overigens ook een fiets gestolen op het Guido Gezelleplein in Koksijde, toen de eigenaar om boodschappen was en zijn fiets tegen de gevel van het warenhuis achterliet. De fiets was echter niet gesloten