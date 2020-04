Doe-het-zelfzaak Handy Home mag heropenen... en dan woedt dezelfde dag een zware brand: “We willen toch zaterdag klanten verwelkomen” Bart Boterman

16 april 2020

15u38 4 Nieuwpoort Dan mág je van de Nationale Veiligheidsraad opnieuw je zaak openen, woedt er diezelfde dag plots een hevige brand. Het overkomt Dirk Van Maele van doe-het-zelfzaak Handy Home Van Maele in Sint-Joris bij Nieuwpoort. “Er is heel veel schade, maar we maken ons sterk dat we zaterdag toch klanten kunnen verwelkomen”, zegt de zaakvoerder.

De brand bij Handy Home in de Toevluchtweg in Sint-Joris ontstond woensdagavond rond 18.40 uur. Dat gebeurde kort nadat de Nationale Veiligheidsraad had bekendgemaakt dat doe-het-zelfzaken - na een periode van sluiting door de coronamaatregelen - zaterdag opnieuw mogen openen.

“Plots was er hevige rook te zien aan de zijgevel van ons gebouw, waar de sanitair- en opbergafdeling is", vertelt zaakvoerder Dirk Van Maele. “Aan een houten muur waren daar tot drie uur voordien schilderwerken aan de gang. Wellicht moet daar iets beginnen smeulen zijn, al weten we nog niet wat. Gelukkig was ik nog aanwezig in de zaak en merkte ik de rook op, zodat ik tijdig de brandweer kon bellen. Maar het vuur verspreidde zich razendsnel”, zegt Dirk.

Als de brandweerlieden vijf minuten later waren aangekomen, zou de hele winkel zijn uitgebrand. Toch is de schade groot Dirk Van Maele, zaakvoerder Handy Home

“In geen tijd stond de afdeling in lichterlaaie. De vlammen sloegen zelfs een meter uit de toegangsdeur. De brandweerlieden waren gelukkig snel aanwezig. Als ze vijf minuten later waren aangekomen, zou de hele winkel zijn uitgebrand. Toch is de schade groot”, zucht zaakvoerder Dirk.

Veel producten verloren

Zo is een vijfde van de zaak uitgebrand en in het hele gebouw is er rook- en waterschade. “Heel wat producten en koopwaar zijn bijgevolg verloren. Alles wat te redden valt, moet gereinigd worden. Het is een ramp, zeker omdat we zaterdag mogen heropenen en er eindelijk goed nieuws was. Gelukkig is de dakconstructie nog intact.”

Toch heropenen

“Ondanks de grote schade maken we ons sterk dat we de zaak tegen zaterdag opengesteld krijgen, weliswaar gedeeltelijk. Daar werken we momenteel hard aan. De plaats waar het vuur woedde, zal sowieso gesloten zijn voor publiek”, aldus Dirk Van Maele.

De politie stelt dat de brand, de eerste sinds de opening van Handy Home in 1990, niet opzettelijk aangestoken is. Intussen zijn de experten van de verzekeraar al langs geweest om de averij op te meten. Een kuisploeg, gespecialiseerd in brand- en rookschade, komt zo snel mogelijk poetsen.