Dodelijk slachtoffer in jachthaven is man uit Moeskroen, allicht viel hij overboord van zijn jacht Bart Boterman

23 september 2019

16u14 6 Nieuwpoort De man die zondagmiddag levenloos werd aangetroffen in het water in de Nieuwpoortse jachthaven, is de 62-jarige Luc Clinquart uit Moeskroen. De man had er sinds 2014 een jacht liggen en was aangesloten bij de Watersportkring Luchtmacht.

In weekend reed de man vaak naar Nieuwpoort waar hij ging varen met zijn jacht Chasseur D’Étoile. In de jachtclub kennen ze hem als een vriendelijk en correct man. Toen andere jachteigenaars zijn lichaam in het water opmerkten, probeerden de hulpdiensten hem nog te redden. Maar de man was al overleden en er kon geen hulp meer baten. Volgens het parket van Veurne blijkt uit de autopsie dat er geen kwaad opzet gemoeid is met het overlijden. Wellicht is Luc Clinquart, een architect van beroep, overboord gevallen. Zijn lichaam wordt overgebracht naar een begrafenisondernemer in Moeskroen, waar hij familie achterlaat.