Dit zijn de winnaars van de eindejaarsactie GUS

21 januari 2020

14u03 0 Nieuwpoort Het stadsbestuur van Nieuwpoort organiseerde samen met 78 handelaars een kras- en winactie tijdens de voorbije eindejaarsperiode. De prijzenpot van 25.000 euro is verdeeld.

Met de actie vielen meer dan 3000 prijzen te winnen waaronder zeventien hoofdprijzen. Dat waren onder meer een paramotorvlucht, zeiltocht, lingerie of een reischeque. Ook vier fietsen kregen een nieuwe eigenaar. In het bezoekerscentrum Westfront vond de prijsuitreiking plaats. De 17 hoofdwinnaars werden persoonlijk gecontacteerd. De overige winnaars wisten direct welke prijs ze beet hadden nadat ze hun lotje hadden gekrast. In totaal werden 70.000 lotjes verdeeld. Het was de eerste keer dat Nieuwpoort zo’n grootschalige eindejaarsactie met de handelaars op het getouw zette. Schepen van Lokale Economie Ann Gheeraert (CD&V) wil de samenwerking tussen handelaars, bedrijfsleiders en het stadsbestuur nog versterken. De eindejaarsactie krijgt alvast een vervolg laten ze op de dienst Lokale Economie weten. De namen van de hoofdwinnaars vind je terug op www.visit-nieuwpoort.be.