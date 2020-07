Dit najaar krijgt Koninklijke Yacht Club Nieuwpoort nieuwe steigers Gudrun Steen

06 juli 2020

09u34 0 Nieuwpoort Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en KYC Nieuwpoort investeren samen ruim 1,2 miljoen euro in het vernieuwen van de basisinfrastructuur, zoals steigers. De werken zijn gepland voor dit najaar.

De jachtclub KYCN heeft 400 ligplaatsen. “De bestaande steigers zijn ondertussen 40 jaar oud”, schetst Charlotte Devriendt van MDK. “Die zijn versleten. Ook een groot deel van de buispalen is in slechte staat. We zullen dit najaar alles wegnemen en vernieuwen, zelfs een aantal betonnen toegangssteigers.” De KYC zelf investeert in extra faciliteiten zoals nieuwe elektrische aansluitingen, een sanitair pontoncabine, een upgrade van het wifi-systeem en een cabine voor de havenmeester. Het plaatst ook nieuwe vingerpieren of catways.

Planning

“We voeren de werken zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen uit”, blikt Charlotte vooruit naar dit najaar. “Het verwijderen en plaatsen van de buispalen en de vlottende steigers gebeurt vanop het water. Vanop land bouwen we de nieuwe betonnen toegangssteigers. Tijdens de werken zullen alle boten aan de te vernieuwen steigers verwijderd moeten worden. De meeste vaartuigen zal de club bovenhalen en in winterberging plaatsen. Tegen het voorjaar van 2022 moet alles achter de rug zijn. KYC zal dan kwaliteitsvolle steigers hebben die minstens 25 jaar moeten meegaan. Bij de herinrichting houden we rekening met de optimalisatie van de ligplaatsen. Veel boten zijn namelijk groter dan vroeger. De steigers zijn niet toegankelijk voor het publiek. De leden en bezoekers zullen wel een wandeling rond de volledige haven kunnen maken via het hoofdponton aan de kant van de Orlentpromenade tot aan het clubhuis.”

MDK investeert 850.000 euro en KYC 421.000 euro.