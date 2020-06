Dirk en vrienden beleven ongelooflijke Vaderdag: tuimelaar dolt ruim uur met duikers op Noordzee Gudrun Steen

15 juni 2020

12u57 0 Nieuwpoort Dirk Rossey (65) uit Nieuwpoort duikt intussen 25 jaar op wrakken in de Noordzee, maar wat hij op Vaderdag meemaakte, zal hij niet snel vergeten. Een dolfijn zwom meer dan uur met hen mee. Bijna kon het gezelschap de tuimelaar aanraken.

Dirk was zondag met twee kameraden op zee. “We voeren 13 mijl (circa 21 kilometer, red.) uit voor de kust van Nieuwpoort naar de Oostdijk in de Noordzee. Da’s niet ver van de Franse grens”, vertelt de zestiger. “Ik dook als eerste en schrok toen een tuimelaar plots vlak naast me zwom. Hij was alleen en ruim twee meter lang. Daarna was het de beurt aan mijn twee vrienden en opnieuw bleef de dolfijn rondcirkelen. Het leek alsof hij wilde spelen. Hij dolde met de boei en wreef langs het touw naar beneden.”

“Telkens we onder water gingen, volgde het dier ons. Zelfs toen we weg voeren, bleef de tuimelaar in ons kielzog. Meer dan een uur hadden we dat aangename gezelschap. Ik heb uiteraard wel al vaker zo’n dolfijn gezien, maar nog nooit vertoonde die zo’n sociaal gedrag. We konden hem bijna aanraken. Hij schepte er plezier in om ons te volgen. Een heel vreemde, maar uiteraard fantastische ervaring. En een Vaderdag die nog lang zal blijven nazinderen.”



Dirk dook zondag voor de derde keer dit jaar naar wrakken. “In de Oostdijk ligt een wrak zonder veel betekenis, maar toch trekken we er jaarlijks naartoe om een handvol kreeften en krabben te vangen. Het seizoen start half mei en duurt tot midden september. Dan is het water helder en niet te koud. Een regelmaat kan je niet in onze hobby stoppen. Alles hangt af van het weer en de stroming.”



