Dieven aan de haal met kledij uit

winkels in Nieuwpoort Bart Boterman

30 augustus 2019

16u41 3 Nieuwpoort In Nieuwpoort letten kledingwinkels maar beter op gezien er de voorbije dagen kledingdieven aan het werk waren.

In een zaak in de Albert I-laan bleken woensdag twee lederen jassen en twee sweaters gestolen. Dat stelde het personeel plots vast, waarop de politie werd verwittigd. Ook in een kledingwinkel in de Lombardsijdestraat werd kledij ontvreemd. Dat werd donderdag duidelijk. Daar troffen personeelsleden 5 losgemaakte etiketten aan in een zak van een jas. Bij nazicht bleken de vijf artikelen inderdaad gestolen. Ook daar gebeurde de diefstal mogelijk op woensdag. De politie Westkust is een onderzoek gestart.