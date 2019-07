Dief steelt zakken cement en voegsel op werf Bart Boterman

01 juli 2019

13u28 1 Nieuwpoort Een alerte buurtbewoner uit de Brabantstraat in Nieuwpoort betrapte zondagavond een dief op een bouwwerf.

De man was rond 23 uur verschillende zakken cement en voegsel aan het inladen in de koffer van zijn auto en vertrok. De man had geenszins iets te maken met de bouwwerf. De getuige belde de politie, die ter plaatse ging voor de vaststellingen en een onderzoek startte.