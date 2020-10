Deze week geen bezoekers toegelaten in wzc Ten Anker na corona-uitbraak Gudrun Steen

12 oktober 2020

17u30 48 Nieuwpoort Tien bewoners en vier personeelsleden van het woonzorgcentrum Ten Anker in Nieuwpoort hebben positief getest op COVID-19 maar zijn niet ziek. Morgennamiddag dinsdag verhuizen de bewoners naar de quarantaine-afdeling. Bezoekers zijn deze week alvast niet toegelaten in Ten Anker.

“Woensdagmorgen kregen we melding dat één medewerker buiten de muren van ons centrum besmet was geraakt met het coronavirus”, schetst directeur Bart Depelchin. “Daarop hebben we een algemene testing gedaan en daaruit bleek dat tien bewoners en vier personeelsleden besmet waren. De vier medewerkers zitten thuis in afzondering. De bewoners verhuizen morgen dinsdag naar onze quarantaineafdeling waar we veertien kamers hebben. Alle mensen die positief hebben getest zijn niet ziek. Als de vier medewerkers van de huisarts mogen werken dan kunnen ze aan de slag in de quarantaineafdeling.”

Tweede testing

En de uitbraak heeft ook gevolgen voor de bezoekers. “Ten Anker is deze week gesloten voor iedereen”, verduidelijkt Depelchin. “Zondagavond beslissen we wat we volgende week zullen doen. Donderdag volgt een tweede algemene testing.” Het is niet de eerste keer dat Ten Anker te kampen heeft met een uitbraak. Dit voorjaar waren er al eens veertien bewoners en zes medewerkers besmet.