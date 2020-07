Deze meeuw geeft startschot voor kunstroute door historisch stadscentrum Gudrun Steen

07u58 0 Nieuwpoort De Antwerpse straatartiest Lobster Robin schilderde een gigantische meeuw onder de boog tussen het stadhuis en de stadshalle bij het Marktplein in Nieuwpoort. Dat kunstwerk vormt het startpunt voor de route Tour Elektriek.

Het parcours is vier kilometer lang en kronkelt zowel door het stadscentrum als langs de Kaai. De tien kunstwerken zijn ondertussen geschilderd. Blikvanger is de meeuw en daarnaast zijn er nog negen elektriciteitskasten beschilderd. “Met dit streetartproject drukken we een blijvende creatieve stempel op ons stadsbeeld”, zegt cultuurschepen Ann Gheeraert (CD&V). “Het maakt kunst toegankelijk en die saaie grijze kasten krijgen zo een mooi jasje. We lieten de kunstenaars vrij om te werken rond een maritiem thema. Het kunstenaarscollectief Treepack stond in voor de realisatie.” De brochure kan je hier downloaden.