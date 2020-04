Dertiger riskeert 6 maanden cel voor tien diefstallen in kledingwinkels Bart Boterman

21 april 2020

11u55 16 Nieuwpoort Een 32-jarige man riskeert in de rechtbank van Veurne 6 maanden cel voor tien diefstallen in kledingwinkels in Nieuwpoort en Oostende.

De man is op 29 januari opgepakt in Nieuwpoort, nadat hij op heterdaad werd betrapt. Mohammed B. werd vervolgens in voorhechtenis geplaatst en intussen ging het onderzoek naar eerdere feiten verder. De dertiger, die aan de westkust woont, zou in oktober vorig jaar negen keer hebben toegeslagen in kledingwinkels in Oostende. Het gaat onder meer om zaken van O’Neill, Jack & Jones, H&M, Zara, Footlocker en Jules. Op 21 januari zou hij nog geprobeerd hebben om toe te slaan in een kledingzaak in Nieuwpoort, maar hij vluchtte toen hij werd betrapt.

Het Openbaar Ministerie vorderde 6 maanden cel en 800 euro boete. De rechter doet uitspraak over een week. Doorgaans worden rechtbankzaken uitgesteld door de coronacrisis, al gaan processen met aangehouden beklaagden zoals deze wél door.