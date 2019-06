Defensie wil verjongen en rekruteren via mars Vierdaagse van de IJzer GUS

03 juni 2019

14u26 0 Nieuwpoort De Vierdaagse van de IJzer mist jonge deelnemers aan de start en Defensie zit met een personeelstekort. Twee problemen die het wil oplossen met een gloednieuwe Mars van de Rekruten op dinsdag 20 augustus in Koksijde. Op het programma staat een traject van 16 kilometer met acht legeroefeningen voor jongeren van 16 tot 23 jaar.

“We willen Defensie promoten bij een jong publiek”, zegt Quentin Van Kerckhoven, commandant van het Bataljon Artillerie die de Mars van de Rekruten organiseert. “We hebben een omloop van ruim 16 kilometer uitgetekend die gedeeltelijk het parcours volgt van de Vierdaags maar bijkomend ook door de luchtmachtbasis van Koksijde loopt. Bedoeling is dat we jongeren warm maken voor een job bij het leger. Daarom hebben we acht oefeningen uitgewerkt die deel uitmaken van het echte trainingsprogramma. Die activiteiten zijn heel divers: van een gebouw gewapend verkennen tot het transporteren van een gekwetste persoon. Er kunnen 50 tot 60 personen deelnemen. Wij zorgen voor de nodige begeleiding.”

47ste Vierdaagse

De nieuwe directeur van de Vierdaagse is Bart Eggermont (55) uit Westende. Hij was ruim zes jaar parcoursbouwer en nu dus algemeen coördinator. “De wandelmars Vierdaagse van de IJzer start dinsdag 20 augustus aan de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke”, nodigt hij uit. “De deelnemers zullen een flink eind stappen door de duinen. Daarnaast wandelen ze door kinderboerderij De Lenspolder, langs het toekomstige provinciale domein Koolhofput en naar Wulpen om uiteindelijk aan te komen op het binnenplein bij het Visserijmuseum. De Grote Markt in Diksmuide is de tweede startplaats. Door het provinciedomein IJzerboomgaard gaat het naar Sint-Jacobskapelle, Lo, Fortem en via Lampernisse terug naar het centrum van Diksmuide. Voor het eerst na drie jaar kunnen we op het Marktplein in Poperinge het startschot geven. De wandelaars kunnen door het domein Couthof en de site van De Lovie om bij de abdij Sint-Sixtus in Vleteren een smakelijke stop te houden. In Ieper sluiten we de 47ste editie van de Vierdaagse af. Na meer dan tien jaar hebben we opnieuw de Commandobunker als blikvanger. Nu al zijn meer dan 1800 mensen ingeschreven. Vorig jaar noteerden we ruim 9700 unieke wandelaars, dat was een stijging van tien procent. Met onze nieuwe Mars voor Rekruten hopen we het deelnemersveld te kunnen verjongen. Door de randanimatie merken we de voorbije jaren al een toenemend aantal gezinnen.”

Er zijn trajecten van 8, 16, 24 en 32 kilometer. De kampen bevinden zich in de Tepelhoornstraat in Oostduinkerke, het KA in Diksmuide en Maeke Blyde in Poperinge. Wie voor 1 augustus inschrijft betaalt 6 euro per dag en wie jonger is dan 18 jaar 4 euro. Daarna is het één euro duurder. Defensie zorgt voor het transport tussen de kampen en de startplaatsen.

Info: www.vierdaagse.be