De Groene Pluim voor Sint-Bernarduscollege voor zijn inzet voor natuur GUS

23 januari 2020

14u43 0 Nieuwpoort Het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort motiveert zijn leerlingen en leerkrachten om duurzaam door het leven te wandelen. Voor al zijn groene projecten kreeg het van de milieuraad de Groene Pluim.

De groene trekkers bij het college in Nieuwpoort zijn Jens Goudeseune en Helen Halewyck. “Het accent ligt op het groen- en afvalbeleid waarbij we de hele school betrekken”, zeggen ze. “Zo hebben we op onze speelplaats een bloemenweide ingezaaid en bomen geplant. Er geldt een verbod op drankblikjes. In de plaats gebruikt iedereen herbruikbare flessen. Jaarlijks doet een groot team van onze school mee aan de zwerfvuilopruimactie.”

Op de tweede plaats bij de wedstrijd De Groene Pluim eindigde VVW Westhoek. Samen met Natuurpunt vormde die vereniging een braakliggend stuk grond om tot een tuin met fruitbomen en bessenstruiken.

Het college en VVW Westhoek hebben beloofd om samen een gemeenschappelijk groenproject op te zetten.