De eerste 65 van de in totaal 4000 nieuwe bomen zitten in de grond Gudrun Steen

28 april 2020

13u53 0 Nieuwpoort Nieuwpoort wil tegen 2025 liefst 4000 nieuwe bomen hebben geplant. De eerste 65 in de Willem De Roolaan zitten in de grond. Jaarlijks maakt het stadsbestuur 200.000 euro vrij voor haar bomenplan.

“Bomen verhogen de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid. Bovendien filteren ze de luchtvervuiling en het fijn stof”, motiveert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) de investering. “In de Willem De Roolaan in het stadscentrum gaven we de aanzet met 65 zilverlinden. Die hebben dezelfde groeivorm als de bestaande kastanjebomen in die straat maar hebben minder last van honingdauw. Ook in de Hemmestraat, Franslaan en de Albert I-laan staan er nieuwe bomen.” En wat volgt nog dit najaar? Dan staan er plantacties op het getouw in de Arsenaalstraat, Albert I-laan, OLV-straat en de Simliwijk.