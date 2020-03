Daders van vorige inbrakenreeks op scholen al opgepakt: allicht nieuwe dadergroep aan het werk Bart Boterman

12 maart 2020

19u22 0 Nieuwpoort Na de nieuwe reeks inbraken in drie scholen in Nieuwpoort, dinsdagnacht, laat het Veurnse parket weten dat er drie verdachten werden opgepakt voor de vorige reeksen inbraken. “Er is nu opnieuw een opsporingsonderzoek ingesteld door de politie Westkust”, zegt het parket.

De Nieuwpoortse scholen waren in mei, juni en september 2019 al getroffen door inbrakenplagen, samen zo'n negen feiten. “Via doorgedreven hebben parket en politie zes verdachten kunnen identificeren. Drie werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter tussen 6 en 27 januari 2020. Hun leeftijd varieert tussen de 19 en 21 jaar. Slechts een verdachte komt uit Nieuwpoort en is nog aangehouden Twee verdachten werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden”, luidt de mededeling van het Veurnse parket. De hoofdverdachte die nog in de cel zit, zou enkel de inbraken van juni en september hebben bekend. De anderen hun rol zou veel beperkter zijn geweest.

Afgelopen dinsdagnacht moet met andere woorden een nieuwe dadergroep aan het werk zijn geweest. “Met betrekking tot de nieuwe inbraken werd onmiddellijk een nieuw opsporingsonderzoek opgestart", aldus het parket. Zowel GO! Centrum Leren en Werken, GO! Atheneum Nieuwpoort en BuSO De Nieuwe Poort werden dit keer getroffen.