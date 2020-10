Daarom is in het Prins Mauritspark een appelboom aangeplant (en scan zeker ook de QR-code) Gudrun Steen

11u31 1 Nieuwpoort In Nieuwpoort, gaststad voor een top over het thema ‘Gezond opgroeien’, is symbolisch een appelboom geplant. Wie verzot is op appels, scant daar beter ook een QR-code.

Er namen 23 steden en gemeenten uit de regio Brugge en Oostende deel aan de preventietop van Logo Brugge-Oostende. Schepen Frans Lefevre (CD&V) was trots dat de kuststad als voorbeeld naar voor werd geschoven als het gaat over gezond opgroeien.

“We promoten een gezonde levensstijl door onze speelpleinen en fitnesstoestellen in openlucht in de kijker te zetten. Naast het sportieve vinden we het mentale even belangrijk. Voor alle leeftijden organiseren we workshops. Zo pakten we vorig jaar uit met een cursus ‘bouwen aan zelfvertrouwen’ voor kinderen van negen tot twaalf jaar. Binnenkort lanceren we de reeks ‘Omgaan met frustratie en agressie’. Onze jeugddienst is versterkt met twee nieuwe medewerkers en er is ook een jeugdhuis waar jongeren kunnen samenkomen. Weldra bevragen we trouwens onze jeugd, zodat we een beeld krijgen op wat ze verwachten en willen in Nieuwpoort.”

De steden en gemeenten hebben in Nieuwpoort een charter ondertekend waarmee ze aantonen dat ze zich inzetten voor de jongeren zodat ze kunnen groeien tot gezonde en veerkrachtige volwassenen. Om het project symbolisch voor te stellen, werd een appelboom aangeplant in het Prins Mauritspark. Wie de QR-code scant, kan smullen van lekkere appelrecepten.

De thema’s waarrond Logo Brugge-Oostende de volgende jaren zal aan de slag gaan, zijn gezond werken, gezond leven, gezond ouder worden en gezond kiezen. Dat laatste thema vindt plaats in 2024 wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn.