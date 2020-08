Cyriel uit Wittekerke wil weer met zijn draaiorgel op de Nieuwpoortse Zeedijk spelen, maar mag niet van stadsbestuur Gudrun Steen

15 augustus 2020

17u05 13 Nieuwpoort Maurice Wouters (75), bekend voor zijn rol van Cyriel uit Wittekerke, uit Nieuwpoort is boos. Hij mag deze zomer niet met zijn draaiorgel spelen op de Zeedijk in zijn thuisstad. “Dit gaat te ver”, vindt hij. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) wil samenscholing vermijden.

Al vijftien jaar is Maurice een graag geziene muzikant op de Zeedijk in Nieuwpoort. Hij heeft het draaiorgeltje op zijn fiets gemonteerd. Van zijn woonplaats aan zee rijdt hij naar de dijk om daar te spelen, maar niet deze zomer. “Hoewel de coronamaatregelen sinds 1 juli versoepeld zijn, krijg ik van de burgemeester geen toelating om mensen te beroeren met mijn liedjes. Ik moet jaarlijks honderd euro stadsbelasting betalen, maar ik mag mijn passie niet uitvoeren. Ze raken aan mijn broodwinning en dat pik ik niet.”

Duim omhoog

Volgens Maurice slepen de problemen al een paar jaar aan. “Elk jaar duurt het langer voor ik mijn vergunning krijg. Het is nu beperkt tot slechts één keer per week. Om mijn ongenoegen te uiten, rijd ik regelmatig met mijn draaiorgelfiets naar Nieuwpoort-Bad, maar musiceren doe ik niet, want daarvoor krijg ik geen toelating. De duim omhoog van menig mensen op hun terras geeft me steun.”

Uitwijken naar een andere badplaats ziet de muzikant niet zitten. “Normaal speel ik ook in Middelkerke, Westende en Brugge, maar dat is voor mij nu niet haalbaar.”

Samenscholing vermijden

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) onderlijnt dat geen enkele artiest toegelaten is op de Zeedijk. “We doen dat om samenscholing te vermijden. Zodra het kan, mag Maurice weer met zijn draaiorgel naar de Zeedijk, maar momenteel is dat nog niet aan de orde.”

Die uitleg begrijpt de draaiorgelspeler niet. “Er troepen helemaal geen mensen rond mijn draaiorgel. Die genieten van mijn muziek, terwijl ze kuieren op een terras of bij de winkels. Ik verplaats me regelmatig met mijn fiets. Ik ben er het hart van in.” Op sociale media krijgt Maurice veel steun. Op petitie24.nl loopt ook een petitie ‘Laat Cyriel uit Wittekerke zijn deuntjes spelen’. Die is al door tweehonderd mensen ondertekend.