Corona-update: Sportvelden en skatepark open, wekelijkse markt, en ook goed nieuws voor rusthuizen Gudrun Steen

25 mei 2020

10u32 1 Nieuwpoort Goed nieuws voor de sportievelingen. Het sportpark is open voor de Nieuwpoortse sportverenigingen en skaten mag elke namiddag, behalve op zon- en feestdagen. Ook bij de woonzorgcentra zijn er positieve initiatieven. De wekelijkse vrijdagmarkt gaat vanaf deze week door.

De sportterreinen en het skatepark in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort zijn open. Sporten mag enkel in clubverband. Er mag slechts één vereniging per keer trainen. Via de sportdienst reserveer je een speelveld. Het skatepark is telkens van 13 tot 17 uur open, maar niet op zon- en feestdagen. Er mogen maximaal twintig skaters op hetzelfde moment binnen. Een medewerker van de jeugddienst houdt ter plaatse alles in de gaten.

Schorten en faceshields

De woonzorgcentra kunnen intussen rekenen op de inzet van vrijwilligers. Die naaiden 42 schorten voor de woonzorgcentra De Zathe, Ten Anker en zorgverblijf Ter Duinen. In totaal hebben de dames meer dan 100 meter stof versneden. De patronen tekenden ze zelf. Daarnaast kregen de centra van Tom Lagae, zaakvoerder van de Carrefour Market in Nieuwpoort, 50 zelfgemaakte faceshields en deuropeners. Ook de scholen en stadsdiensten ontvangen die. Wie zelf mondmaskers naait en er te veel heeft, kan die nog steeds achterlaten in het inzamelpunt bij het Sociaal Huis van 8 tot 20 uur.

Wekelijkse markt

De kinderboerderij De Lenspolder en het bezoekerscentrum Westfront blijven gesloten, maar de wekelijkse markt wordt wel opnieuw opgestart. Nu vrijdag vindt de eerste plaats in het centrum van Nieuwpoort. Ook wordt de boerenmarkt op zaterdag 30 mei hernomen. Er is een winkelparcours uitgestippeld. Bij de vier ingangen staat handgel. Stewards zijn klaar om je te helpen.

Veerboot vaart uit

Tot slot kan je vanop de promenade met de veerboot De Nieuwe Visie naar het natuurreservaat De IJzermonding. Dat kan op feestdagen en tijdens het weekend tussen 9.30 en 19.40 uur. Tijdens de schoolvakantie is dat elke dag. Er mogen maximaal 11 mensen per vaart mee, van wie maximaal 4 fietsers. Het dragen van een mondmasker is verplicht.