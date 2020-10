Controle van Vlaamse Belastingdienst en politie levert inning van 9.500 euro achterstallige belastingen en 3.000 euro aan boetes op Bart Boterman

13 oktober 2020

17u25 0 Nieuwpoort, De Panne De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) en de politie Westkust hebben dinsdag een grootschalige verkeersactie gehouden in De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. In totaal is voor 9.500 euro achterstallige belastingen geïnd en werd nog eens 3.000 euro boetes onmiddellijk geïnd.

De verkeersactie vond plaats tussen 9 en 15 uur in de Brugse Steenweg in Nieuwpoort, de Diksmuidse Weg in Ramskapelle en de De Pannelaan in Adinkerke. De focus lag op zwaar vervoer, boorddocumenten en technische eisen. Er werden 667 nummerplaten gescand en hieruit bleek dat 13 bestuurders geen verkeersbelasting betaald hadden, wat neerkomt op een totaal van 9.500 euro aan achterstallige verkeersbelasting. De bestuurders moesten onmiddellijk betalen of hun voertuig werd geïmmobiliseerd.

Ook stelde de politie Westkust nog voor 3000 euro aan onmiddellijke – en administratieve inningen op ter plaatse. Dat ging om het niet-naleven van regels rond uitzonderlijk vervoer, tachografen, zekeren van ladingen, vergunningen, nummerplaten en technische eisen.