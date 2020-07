Colruyt Group moet bijkomend onderzoek doen vooraleer de geplande zeeboerderij kan doorgaan Gudrun Steen

08 juli 2020

13u31 5 Nieuwpoort De Colruyt Group heeft een vergunning ingediend om op vijf kilometer voor de kust van Nieuwpoort een zeeboerderij te starten voor de kweek van mosselen, oesters en zeewier. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V) moedigt de warenhuisgroep aan een bijkomende visserij effectenrapport op te maken. Ze hoopt ook op een breed draagvlak.

De Colruyt Group wil in de zone Westdiep voor de kust van Nieuwpoort een zeeboerderij opstarten van 4,5 vierkante kilometer zoals afgebakend in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan. In een eerste fase wil het daar mosselen kweken en later ook oesters en zeewier.

Lokaal draagvlak nodig

Het project kwam vandaag ter sprake tijdens de commissie Landbouw & Visserij waar Vlaams minister Hilde Crevits de puntjes op de i zette nadat Jeremie Vaneeckhout (Groen) naar meer uitleg vroeg. “Op basis van de huidige informatie kan er voor dat project geen degelijke kosten-batenanalyse opgemaakt worden”, antwoordde Crevits. “Dat komt omdat er geen visserij effectenrapport is waarin de economische impact op de bestaande visserij staat. Daarnaast pleit ik ervoor dat de lokale gemeenschap zo’n project draagt. De initiatiefnemers moeten samenwerken met andere mariene en kustgebonden initiatieven. Alleen zo kan het een meerwaarde betekenen. Ik wil het project niet volledig afbreken. Het innovatieve, wetenschappelijke onderzoek dat al is gebeurd, toont aan dat mosselen gekweekt kunnen worden. Volgens de projectpartners is er een financieel plan en kan zo’n commercieel initiatief in dat stuk Noordzee.”

Stad Nieuwpoort, kustvissers en jachtclubs niet akkoord

Het openbaar onderzoek is op 22 juni afgerond. De federale overheid spreekt zich uit over de vergunning, maar lokaal staan ze er niet voor te springen. Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) verduidelijkt het standpunt. “De vissers en jachtclubs hebben slechts een beperkte zone. Door dit project zullen ze opnieuw beknot worden in hun ruimte en dat kunnen we niet goedkeuren. Op termijn breidt onze jachthaven uit met nog eens 600 ligplaatsen. De bouw van de stormvloedkeringsmuur die volop bezig is, vormt al een beperking voor de vaart. Een zeeboerderij genereert op haar beurt extra vrachtverkeer. We steunen de jachtclubs en de vissers in hun protest en hebben een juridisch en gemotiveerd bezwaarschrift ingediend.”