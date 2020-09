Cocaïnedealer (24) gearresteerd en aangehouden Bart Boterman

09 september 2020

17u53 10 Nieuwpoort Het parket van Veurne meldt dat een 24-jarige man uit Nieuwpoort aangehouden is door de onderzoeksrechter op verdenking van het bezit en het dealen van drugs, meer bepaald cocaïne.

De man zou al een handeltje hebben sinds begin dit jaar en was actief in Koksijde. Hij werd recent gearresteerd door de politie. “Het betreft een cokedealer die zou leveren aan een koppel dat eerder deze zomer werd gearresteerd. Dankzij doorgedreven onderzoek van de recherche van de politie Westkust kon een lokaal netwerk deels worden ingerekend”, klinkt het bij het Veurnse parket. De man moet vrijdag voor de raadkamer komen, waar zal worden geoordeeld over zijn verdere aanhouding.