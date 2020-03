Celstraf met uitstel voor man die ex maandenlang belaagde na vechtscheiding Bart Boterman

17 maart 2020

14u12 0 Nieuwpoort Een man (50) uit Nieuwpoort is veroordeeld tot zes maanden cel voor het maandenlang belagen van zijn ex na een zware vechtscheiding. G.D. kreeg nog een kans van de rechtbank want zijn straf werd uitgesteld onder voorwaarden zoals een contactverbod.

De politie moest vorig jaar tal van keren tussenkomen omdat de man uitzinnig stond te roepen bij de woning in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort. De situatie was dermate uit de hand gelopen dat G.D. werd opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. “Hij bleef elke dag maar bellen, deed meermaals zijn gevoeg in de tuin, gooide bloempotten omver, drong dan weer binnen in de woning en ga zo maar voort. Mijn cliënte stond doodsangsten uit en werd psychisch gefolterd”, pleitte de advocaat van het slachtoffer op het proces op de Veurnse rechtbank. Na een tijdje voorhechtenis werd G.D. al onder voorwaarden vrijgelaten.

Ouderlijk huis ingebracht in huwgemeenschap

Het voormalig echtpaar was verwikkeld in een vechtscheiding en de familierechtbank had daarin een vonnis uitgesproken: G.D. moest de woning in de Dudenhofenlaan verlaten waar hij met de vrouw had gewoond. “Maar het gaat om het ouderlijk huis van mijn cliënt”, pleitte meester Dirk Dawyndt, advocaat van de beklaagde. “Toen zijn ouders destijds overleden, kocht hij zijn broer uit en verwierf hij de woning. Later heeft hij uit grenzeloze naïviteit de woning ingebracht in de huwgemeenschap met zijn vrouw. Mijn cliënt kan niet begrijpen dat hij uit het huis waar hij opgroeide wordt gezet. Daarom zijn zijn stoppen doorgeslagen. Maar fysiek geweld heeft hij nooit gebruikt, er was enkel verbale agressie”, aldus meester Dawyndt.

De rechtbank besloot G.D. dus te veroordelen tot 6 maanden cel met uitstel onder voorwaarden. Daarin staat onder meer een contactverbod, zich onthouden van alcoholmisbruik, geen nieuwe feiten plegen en nauw contact onderhouden met de justitie-assistent. Hij moet ook 750 euro schadevergoeding en 780 euro rechtsplegingsvergoeding betalen aan zijn ex-vrouw.