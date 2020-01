Cash geld en juwelen buit gemaakt bij twee woninginbraken Bart Boterman

19 januari 2020

11u14 0 Nieuwpoort In Nieuwpoort is de voorbije dagen ingebroken in twee woningen, in de Victorlaan en de Groendreef. De buit betreft cash geld en juwelen.

De eerste inbraak, in de Victorlaan, werd zaterdagmorgen vastgesteld door de bewoners en dateert van vrijdagnacht. Dieven sloegen een raam stuk om binnen te raken. Het huis werd volledig doorzocht en de inbrekers maakten enige rommel door dingen uit kasten te gooien. Zo’n 200 euro cash is verdwenen.

Zaterdag rond 20 uur ’s avonds kwam bij de politie nog een oproep binnen, dit keer uit de Groendreef. Ook daar was een raam van een woning ingeslagen. Er bleek zo’n 400 euro cash geld gestolen, alsook juwelen. De inbraak moet in de loop van de dag zijn gebeurd, tussen 9 uur ‘s morgens en 20 uur ‘s avonds. Beide woningen bevinden zich op enkele honderden meters van elkaar. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen en is een onderzoek gestart.