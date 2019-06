Bushokje zwaar beschadigd door ongeval met vluchtmisdrijf Bart Boterman

04 juni 2019

16u42 0 Nieuwpoort In de Kinderlaan in Nieuwpoort is maandagnacht een bushokje zwaar beschadigd geraakt door een ongeval met vluchtmisdrijf. De ravage werd dinsdagmorgen opgemerkt.

Het gaat om het bushokje van de halte Louisweg, in de richting van de oprit van het op- en afrittencomplex van de E40. Volgens de vaststellingen van politie Westkust is er een aanrijding gebeurd en moet de bestuurder of bestuurster vertrokken zijn zonder er melding van te maken. De politie is een opsporingsonderzoek gestart. Het verbrijzelde glas is intussen opgeruimd door de diensten van De Lijn.