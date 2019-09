Burgemeester Vanden Broucke duidelijk: “Het gaat niet vooruit met de brandweerzone Westhoek’ GUS

12u09 2 Nieuwpoort Dat de Westkustgemeenten zich afscheuren van de brandweerzone Westhoek kwam ook ter sprake tijdens de gemeenteraad. “We willen groeien naar een veiligheidszone waar de brandweer en politie van de Westkust samenwerken eventueel samen met Middelkerke”, was burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) duidelijk.

Het was oppositieraadslid Nicolas Vermote (PRO) die peilde naar de intenties van de Westkustgemeenten wat de brandweer betreft. “Er is zeker geen ruzie met de Westhoekgemeenten maar het gaat gewoon niet vooruit met de brandweerzone Westhoek”, vindt Vanden Broucke. “De werkwijze binnen die zone is veel te omslachtig en kost de stadskas handenvol geld. Ik had al contact met de gouverneur en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem die de beslissing van de Westkustgemeenten steunen. We hebben in onze kazerne nog voldoende materiaal om zelfstandig te werken. Nieuwpoort kan steunen op een goed korps en momenteel voelen de leden zich niet altijd gewaardeerd binnen de zone. De kustregio heeft een totaal ander profiel dan de Westhoekgemeenten. We hebben een pak appartementen, toeristen en tweede verblijvers. Dit vraagt een andere aanpak. Om het te illustreren: Nieuwpoort heeft 1600 interventies met de ambulance terwijl Heuvelland, die ook deel uitmaakt van de zone, er nog geen 200 heeft.” PRO is het idee van de afscheuring van de Westkustgemeenten genegen. Matthias Priem (N-VA) vindt het vreemd dat er nog geen concreet plan is. “We zullen dit nu verder uitwerken”, belooft Vanden Broucke. “Op termijn willen we evolueren naar een veiligheidszone waar de politie en brandweer van de Westkust nauw samenwerken. Ik denk bijvoorbeeld aan een gedeelde dispatch.” En dan is er nog Middelkerke. “Met vier staan we uiteraard sterker”, is het enige wat de burgemeester daarover wil zeggen. Maandag is er een persconferentie gepland over de wijzigingen binnen de brandweerzone Westhoek.