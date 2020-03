Burgemeester Vanden Broucke bevestigt: “Er is een 88-jarige patiënte van Ter Duinen besmet met het coronavirus.” Gudrun Steen

15 maart 2020

18u42 169 Nieuwpoort Een 88-jarige vrouw die verbleef in het zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort heeft positief getest op de besmetting met het coronavirus Covid-19.

“De patiënt werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gevoerd”, zegt Nieuwpoorts burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Daar zal die vrouw de nodige verzorging krijgen. Hopelijk verloopt de ziekte voorspoedig.” Directeur van Ter Duinen Katrien De Beule reageert: “Onze medewerkers doen hun uiterste best om de mensen die hier verblijven zo goed mogelijk op te vangen en te verzorgen. We volgen strikt de richtlijnen op en er is ook voortdurend een arts aanwezig.” Burgemeester Vanden Broucke moedigt zijn inwoners aan om geen onnodige risico’s te nemen. “We moeten zorgen voor elkaar. Neem de maatregelen dus ernstig.”