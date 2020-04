Burgemeester formeel na overleg met directies: “Bezoekers in woonzorg- en revalidatiecentra niet toegelaten” Bart Boterman

16 april 2020

12u26 24 Nieuwpoort De Nieuwpoortse woonzorgcentra De Zathe, Ten Anker en revalidatiecentrum Ter Duinen zullen geen bezoek toelaten, ondanks de verspoeling die werd aangekondigd door de Nationale Veiligheidsraad op woensdagavond. Dat bevestigt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Toen ik de beslissing hoorde, viel ik bijna van mijn stoel”, zegt hij.

“Al weken zijn de woonzorgcentra aan het vechten om het virus buiten te houden en daar slagen ze behoorlijk goed in. In Ten Anker en De Zathe zijn immers nog geen besmettingen vastgesteld. In revalidatiecentrum Ter Duinen, waar mensen uit het hele land resideren, zijn wel besmettingen geweest maar is het probleem onder controle. De maatregelen versoepelen en een bezoeker per bewoner toelaten zou al dat harde werk zomaar teniet doen. Na overleg met de directies is beslist dat er geen bezoek mogelijk is. Iedereen was er unaniem over eens”, zegt Vanden Broucke.

“We beschikken nog niet eens over de testkits om alle bewoners en de personeelsleden te testen op COVID-19. Bovendien is er nog steeds een tekort aan beschermingsmateriaal. Als we bezoek toelaten, krijgt het virus opnieuw vrij spel en dat moeten we koste wat het kost vermijden”, gaat de burgemeester verder. De familieleden van de bewoners krijgen allen nog een brief toegestuurd om het verbod op bezoek nog eens duidelijk te maken.