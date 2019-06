Breng dit weekend hulde aan overleden vissers tijdens jaarlijkse Visserijfeesten GUS

03 juni 2019

15u10 0 Nieuwpoort Zater- en zondag vinden bij de Vismijn in Nieuwpoort de traditionele Visserijfeesten plaats met onder meer een smoefelmarkt. Pinkstermaandag herdenkt Nieuwpoort zijn overleden en vermiste vissers op zee.

Tijdens de Visserijfeesten kan je meedoen aan een rondleiding in de vismijn maar daarvoor moet je je vooraf inschrijven op 058 23 39 23. Doorlopend bieden de lokale vishandelaars lekkere gerechtjes aan op de vissmoefelmarkt. Om 17 uur staat een publieke visverkoop gepland waarvan de opbrengst richting IBIS school in Oostende gaat. Tussendoor is er muzikale animatie. De vissershulde start maandag om 10 uur. Daarna volgt de zegening van de vissersvaartuigen langs de kade. “De visserij zit in het DNA van onze stad”, meent schepen van Visserij Kris Vandecasteele (CD&V). “Een hoogtepunt komend weekend is de hulde voor de vermiste en overleden vissers. EH Walter Viane zal voor hen in de sorteerhal van de vismijn een misviering opdragen. Daarna volgt een bloemenhulde. We willen zo de nabestaanden steunen.”