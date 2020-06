Brandweer opgeroepen voor ladingverlies op rijbaan: aannemer verliest mortelkuip, zandzakken en ijzerwagen Bart Boterman

10 juni 2020

15u54 0 Nieuwpoort De brandweer werd woensdagmorgen iets voor 8 uur gevorderd voor het opkuisen van de rijbaan in de Kustweg in Nieuwpoort, nabij het Albertmonument.

Een aannemer had er een mortelkuip, wat zakken zand en ijzerwaren verloren. Het obstakel op de weg was gevaarlijk voor de voorbijrijdende bestuurders. De brandweer ruimde het materiaal op. De veroorzaker is echter onbekend.