Brandweer moet uitrukken naar The Sailors voor smeulende balk boven grill Bart Boterman

05 november 2019

12u40 0 Nieuwpoort De brandweer moest dinsdagmorgen iets over 8 uur uitrukken naar restaurant The Sailors langs de Kaai in Nieuwpoort. Het personeel merkte bij het betreden van de zaak hoe een houten balk boven de grill roodgloeiend stond en rook produceerde.

De balk was wellicht beginnen smeulen op maandagavond door de hitte van de grill en dat ging de hele nacht door. De brandweer brak de balk weg uit de schouw en was het brandje snel meester. De schade in de zaak is miniem. Na een half uur kon de brandweer opnieuw vertrekken.