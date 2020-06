Brand in loods vermoedelijk veroorzaakt door kokkerellende krakers Bart Boterman

09 juni 2020

14u05 5 Nieuwpoort Langs de Albert I-laan in Nieuwpoort heeft dinsdag kort voor de middag een brand gewoed in een oude leegstaande loods vlak achter badkamerspecialist Sanicentrum. Plots was veel zwarte rook te zien.

Voorbijgangers dachten dat de brand bij Sanicentrum uitbrak, maar dat bleek niet het geval. De loods wordt binnen afzienbare tijd afgebroken voor een nieuwbouwproject, namelijk een appartementsgebouw en een uitbreiding van de badkamerwinkel.

De loods staat al enkele jaren leeg en wordt gebruikt door krakers. Toen de uitbaters van Sanicentrum de rook opmerkten, zagen ze enkele personen wegvluchten. De brandweer werd verwittigd en die was snel ter plaatse. De brandweerlieden vonden tijdens het blussen een stapel hout met daarop een pot met frituurolie. De krakers hadden een constructie gemaakt om te koken, maar dat was uit de hand gelopen. In de leegstaande loods ligt nog heel wat rommel en het vuur was ook overgeslagen op een stapel isolatie, wat de zwarte rook veroorzaakte.

Na een kwartier blussen konden de brandweerlieden alweer vertrekken.