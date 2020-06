Boten van Seastar varen vanaf 29 juni uit, en ze zijn nu nog toegankelijker dankzij nieuw ponton Gudrun Steen

22 juni 2020

15u50 0 Nieuwpoort Tijdens de verplichte coronasluiting heeft rederij Seastar van Nieuwpoort geïnvesteerd in een langere loopbrug, zodat de boten nog toegankelijker zijn. Vanaf 29 juni kan je opnieuw de haven verkennen of koers zetten richting Diksmuide.

Rederij Seastar heeft 25.000 euro geïnvesteerd in een langere loopbrug en werkte daarvoor samen met het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. “Vooral bij laagwater is de helling minder steil om aan boord te komen”, zegt kapitein Andy Olislagers. “Met twee telescoopkranen werden de loopbrug en het ponton uit het water gehaald. We hebben de brug helemaal vernieuwd en de palen anders teruggeplaatst, zodat we een langere aanloop konden creëren. Het ponton van 36 meter lang, 3 meter breed en 35 ton zwaar kreeg een opknapbeurt.”

Het Nieuwpoortse bedrijf is helemaal klaar om te starten. “Dat doen we vanaf 29 juni”, verzekert Olislagers. “Op onze website hebben we een nieuw reserveringssysteem geplaatst, want vooraf inschrijven zal nodig zijn. Op de Seastar kunnen we maar 30 personen toelaten en op de Yzerstar 42. Dat is ruim de helft minder dan voor de coronaperiode. Het dragen van een mondmasker is verplicht. We organiseren zowel de traditionele havenrondvaart als de vaartocht op de IJzer naar Diksmuide.”