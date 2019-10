Boten kijken en oesters smullen GUS

15 oktober 2019

12u06 2 Nieuwpoort Levensgenieters moeten zich dit weekend naar Nieuwpoort reppen. In de Vismijn vindt de jaarlijkse oesterbeurs plaats en in de jachthaven staat de Belgian Boat Show Float op het programma.

De organisatoren van de Belgian Boat Show Float richten zich zowel naar geïnteresseerde instappers als naar ervaren jachtlui. Zowel motor- als zeiljachten maar ook klassieke schepen meren aan in Nieuwpoort. Je kan er opstappen en rondkijken zodat je zelf het comfort aan boord kan voelen. Daarnaast staan er twee tenten boordevol accessoires, kleding, motoren en materiaal. In de demozone toont Niels Willems waarom hij wereldkampioen freestyle jetskiën is. Er is een verblijfsarrangement gekoppeld aan de Boat Show. Info: www.belgianboatshow.be.

Nog dit weekend, en dat al vanaf vrijdag, organiseert de vzw Nieuwpoortse Blauwe Boei met de steun van La Bouée Bleue en het Nieuwpoortse stadsbestuur zijn jaarlijkse oesterfeest. Drie dagen lang kan je proeven van koude en warme oesters in zaal Iseland in de stedelijke vismijn. De inkom is gratis. Wie komt mee smullen, steunt meteen een aantal goede doelen. De oesterbeurs is vrijdag open van 11 tot 22 uur, zaterdag van 10 tot 22 uur en zondag van 10 tot 17 uur.