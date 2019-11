BMW rijdt aan hoge snelheid in op bestelwagen op E40, bestuurder zwaargewond aan knie door klap Bart Boterman

09 november 2019

16u24 0 Nieuwpoort Op de E40 in Nieuwpoort richting Calais is vrijdagavond iets voor 23 uur een ongeval gebeurd tussen twee voertuigen. Een BMW 3 Touring reed aan hoge snelheid in op een bestelwagen die voor zich uit reed. De bestuurder van de BMW, een man uit Poperinge, raakte zwaargewond aan de knie. De inzittenden van de bestelwagen, twee Roemenen, bleven ongedeerd.

“Het ging om een zware klap want beide voertuigen zijn total loss. Ze stonden zo’n 300 meter van elkaar verwijderd op de snelweg toen wij aankwamen. Op dat moment waren alle bestuurders op eigen houtje uit de wagens gekropen”, vertelt kapitein Filip Vandenberghe van de brandweer van Leke. Ook drie ambulances uit Veurne, Nieuwpoort en Gistel werden opgeroepen, net zoals de MUG.

De bestuurder van de BMW 3 Touring die aan hoge snelheid was ingereden op de bestelwagen, liep een zware kniebreuk op. De motorblok van de wagen werd door de hevige klap tot haast tegen de zetels geduwd. Ook de bestelwagen was achteraan een halve meter korter. “De bestuurder van de BMW was flink over zijn toeren en werd gekalmeerd in de ziekenwagen om vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht te worden”, voegt kapitein Vandenberghe nog toe. De twee Roemeense inzittenden van de bestelwagen werden na de politionele vaststellingen meegenomen door opgeroepen takeldienst Depannage Degrave en afgezet aan het IBIS-hotel in Middelkerke.