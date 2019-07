Blauwalgenalarm in verschillende plassen

en waterlopen in Nieuwpoort Bart Boterman

29 juli 2019

16u32 32 Nieuwpoort In Nieuwpoort zijn verschillende waterplassen en waterlopen vermoedelijk besmet met blauwalgen. Dat meldt het stadsbestuur. In aanraking komen met het water of vissen wordt ten stelligste afgeraden.

“In de Koolhofputten, Noordvaart, Veurne Ambacht, Koolhofvaart en Beverdijk werden vermoedelijk blauwalgen gesignaleerd. Momenteel voert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog verdere testen uit. We raden mens en dier af om in contact te komen met het water”, aldus het stadsbestuur. Wie in aanraking komt met blauwalgen, kan last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten. Dieren kunnen er ook aan sterven indien ze het water drinken.