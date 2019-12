Bewoners geëvacueerd uit flatgebouw op Zeedijk door rokende boiler Bart Boterman

30 december 2019

12u53 0 Nieuwpoort In een appartementsgebouw op de Zeedijk in Nieuwpoort, ter hoogte van het Loodswezenplein, zijn zondagavond de bewoners geëvacueerd na een brandoproep. Er hing rook in het gebouw en er werd een gasgeur geroken.

De brandweer snelde ter plaatse, maar vond geen brand of gaslek. Door de rook in de gang had een bejaarde bewoner op de zevende verdieping intussen besloten om een brandblusser leeg te spuiten. Dat veroorzaakte heel wat stof in de gang. Uiteindelijk vond de brandweer de vermoedelijke oorzaak van de rook, namelijk een boiler die in ‘alarm’ stond. De boiler werd afgekoppeld. De bewoners konden allen snel terug naar binnen, maar er restte nog de opkuis in de gang.