Beveiliger ziet tijdens interview hoe duo hek van afgesloten staketsel probeert te openen: “Maar madamschen toch!” mvdb

09 februari 2020

18u42 63 Nieuwpoort Bij aanstaand stormweer viert ramptoerisme hoogtij. Zoals zaterdag in Nieuwpoort, waar twee dames het gesloten hek van het staketsel toch probeerden te openen, ook al stond de veiligheidsambtenaar vlak bij een cameraploeg van VTM NIEUWS te woord.



Deze Barbara Wyseure kon niet anders dan de twee dames erop te wijzen dat de poort gesloten was en toe bleef. “Mogen we niet binnen? Maar madamschen toch!”, antwoordde een van de verongelijkte senioren in sappig West-Vlaams. Het fragment is populair op sociale media.

