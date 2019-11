Bestuurster rijdt met BMW in de sloot en wordt bevrijd door brandweer Bart Boterman

19 november 2019

20u12 0 Nieuwpoort In de Victorlaan in Nieuwpoort is dinsdag rond 18 uur een auto in de sloot beland. De bestuurster kon niet uit haar BMW. De brandweer kwam ter plaatse om haar te bevrijden.

De vrouw reed van Oostduinkerke richting Nieuwpoort en verloor om ongekende reden de controle over het stuur. Ze reed eerst enkele meters in de berm om vervolgens in de sloot te belanden. De MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne kwam eveneens ter plaatse. De bestuurster bleek lichtgewond en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer ontfermde zich over haar hondje dat eveneens in de wagen zat. Door het ongeval was de Victorlaan langs beide kanten een tijd lang afgesloten. De BMW was vooraan beschadigd, maar is niet total loss.