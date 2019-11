Bestuurder van pick-up die vluchtte na dodelijk ongeval is vrijgelaten, volgens zijn advocaat is het niet zeker of hij veroorzaker is Bart Boterman

18 november 2019

18u20 0 Nieuwpoort De bestuurder (25) van de Dodge Ram die werd gearresteerd na het dodelijk ongeval op de E40 van zaterdagmorgen, tussen Nieuwpoort en Mannekensvere, is vrijgelaten na zijn verhoor. Dat bevestigt het parket van Brugge. De man, een 25-jarige uit Nieuwpoort, blies licht positief. Volgens zijn advocaat staat nog niet vast dat hij verantwoordelijk is.

Bij het ongeval kwam een 22-jarige Fransman om het leven. Zijn Renault Twingo werd verpletterd door de Dodge Ram en vloog daarna tegen het verkeersbord dat de snelwegparking van Mannekensvere aankondigt. Van de Twingo bleef amper iets over. De Dodge Ram, die de bestuurder van een vriend had geleend, lag zwaar verhakkeld in een weiland naast de snelweg. De bestuurder was niet meer ter plaatse en sloeg op de vlucht. Hij was volgens zijn verklaringen naar het ziekenhuis vertrokken. Nadien ging hij zich toch aanbieden op de plaats van het ongeval.

“Niet zeker of hij de veroorzaker is”

Na het verhoor mocht bestuurder K.G. beschikken. Hij werd niet voorgeleid voor de onderzoeksrechter, laat het Brugse parket weten. Zijn rijbewijs werd wel 15 dagen ingetrokken. De man zal zich later wellicht voor de politierechtbank moeten verantwoorden en riskeert te worden veroordeeld voor onvrijwillige doodslag, waarop celstraffen tot 5 jaar staan. “Maar wie precies verantwoordelijk is voor het ongeval, staat nog niet vast en wordt verder onderzocht. Mijn cliënt is enorm van slag over wat er is gebeurd. Maar of hij het ongeval al dan niet zelf heeft veroorzaakt, dat is iets anders”, reageert zijn advocaat Thomas Bailleul.