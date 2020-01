Bestuurder half uur gekneld na crash tegen boom Bart Boterman

24 januari 2020

17u05 1 Nieuwpoort In de Brugse Steenweg op de grens van Sint-Joris bij Nieuwpoort en Mannekensvere is vrijdag rond 14.20 uur een bestuurder zwaargewond geraakt bij een zware crash tegen een boom. Het slachtoffer zat een half uur lang gekneld en is zwaargewond.

De hulpdiensten spoedden zich ter plaatse, nadat een politiecombi per toeval het ongeval opmerkte en de noodcentrale alarmeerde. De brandweer had een half uur lang nodig om het slachtoffer uit de verhakkelde BMW te bevrijden. De man werd met meerdere breuken naar het ziekenhuis in Oostende overgebracht. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.