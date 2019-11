Bestuurder die met pick-up dodelijk ongeval veroorzaakte op E40 en wegvluchtte, had gedronken Bart Boterman

17 november 2019

Er gaan al langer stemmen op om pick-up trucks in België aan banden te leggen. Experts oordelen dat er op onze wegen geen plaats is voor deze werkpaarden. Op de E40 in Nieuwpoort richting het binnenland is zaterdagnacht een 22-jarige bestuurder om het leven gekomen na een horrorcrash. De jonge Fransman werd in zijn Renault Twingo achteraan aangereden door een pick-up. Zijn Twingo vloog te pletter tegen het verkeersbord dat het tankstation van Mannekensvere aanduidt. De Dodge Ram kwam tot stilstand in een veld en de bestuurder, die had gedronken, zette het eerst op een lopen.

Het incident gebeurde rond 4.30 uur. De 22-jarige Fransman achter het stuur van de Twingo was op slag dood. Van het voertuig blijft amper iets over. De hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen nadat ze massaal ter plaatse waren gekomen. De Dodge Ram, die aan hoge snelheid op de Twingo was ingereden, stond vijftig meter verder in een weiland naast de snelweg, eveneens zwaar verhakkeld. Bij het voertuig was echter geen bestuurder te vinden.

Op de vlucht geslagen

“De bestuurder van het aanrijdend voertuig was niet meer op de plaats van het ongeval toen de politie ter plaatse kwam. Hij had zich naar het ziekenhuis begeven, naderhand heeft hij opnieuw met de politie contact opgenomen. Hij werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek en is ondertussen verhoord door de wegpolitie”, laat het parket van Brugge weten. Tijdens de vaststellingen van de politie kwamen de eigenaars van de Dodge Ram ook opdagen op de plaats van het ongeval. De bestuurder, een twintiger uit Nieuwpoort met een aannemingsbedrijf, is namelijk niet de eigenaar van het voertuig. Hij zou het voertuig hebben geleend van vrienden.

Rijbewijs ingetrokken

De man had gedronken, werd bevestigd door een gerechtelijke bron. “Het onderzoek spitst zich nu toe op de omstandigheden van het ongeval enerzijds, en anderzijds de vraag of de man zich heeft willen onttrekken aan de nuttige vaststellingen. Het rijbewijs van de bestuurder van het aanrijdend voertuig werd voor 15 dagen onmiddellijk ingetrokken”, voegt het parket van Brugge nog toe. Door het dramatische ongeval was de rechter rijstrook van de snelweg urenlang afgesloten.