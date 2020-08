Bestelwagen belandt op dak na spectaculair ongeval op E40 Siebe De Voogt

20 augustus 2020

09u44 16 Nieuwpoort Een bestelwagen met Portugese nummerplaat is donderdagmorgen betrokken geraakt in een spectaculair ongeval op de E40 in Nieuwpoort. Het voertuig ging overkop en kwam op z'n dak tot stilstand.

De spectaculaire crash vond omstreeks 6.45 uur plaats tussen Mannekensvere en Nieuwpoort in de richting van Frankrijk. De bestuurder van de bestelwagen verloor de controle over zijn stuur, reed even door de grasberm en ging uiteindelijk over de kop. Het voertuig kwam even verder tot stilstand op zijn dak. De bestuurder werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval moest het verkeer over de pechstrook, wat een lange file veroorzaakte. De brandweerposten van Middelkerke en Leke kwamen met de nodige signalisatiewagens ter plaatse om iedereen veilig voorbij de plek van de crash te loodsen. De bestelwagen raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Hij is wellicht rijp voor de schroothoop.